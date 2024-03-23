الناتو وفرنسا وتركيا يدينون الهجوم في موسكو



(د ب أ)

أدان حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتركيا وفرنسا اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة، في قاعة كروكوس سيتي الموسيقية بالقرب من موسكو، والذي خلف 115 قتيلا على الأقل.

وقالت متحدثة باسم الناتو الذي يضم 32 عضوا "ندين بشكل لا لبس فيه الهجمات التي استهدفت مرتادي حفل موسيقي في موسكو. ولا يوجد ما يمكن أن يبرر مثل هذه الجريمة الشنيعة. ونعرب عن تعازينا العميقة للضحايا وأسرهم".

وأبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غضبا مماثلا تجاه الهجوم الذي أدانته حكومته "بأشد العبارات الممكنة".

وأعرب ماكرون عبر منصة إكس، عن تضامنه "مع ذوي الضحايا، والمصابين والشعب الروسي".

وفي أنقرة، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الهجوم أمام مؤتمر انتخابي، في العاصمة، قائلا "نعرب عن تعازينا للحكومة الروسية فى ضحايا الهجوم الإرهابي على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو وندين الهجوم بشدة".