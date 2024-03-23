بوتين يعلن 24 مارس يوم حداد وطني على ضحايا هجوم موسكو

القاهرة- مصراوي

علّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الهجوم الإرهابي الذي ضرب قاعة احتفالات بضواحي العاصمة الروسية موسكو مساء أمس الجمعة.

وقال بوتين اليوم السبت، إنهم سيقدمون الدعم اللازم للمصابين وأسر الضحايا مقدما تعازيه لكل من فقد أقاربه، في الحادث الإرهابي بمجمع كروكوس سيتي.

وأعلن بوتين، أن غدا الأحد سيكون يومًا عامًا للحداد في جميع أنحاء البلاد، على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس سيتي، مؤكدا على معاقبة جميع المسؤولين عن الهجوم الإرهابي على المجمع.

وأشار بوتين: "تم اعتقال المتورطين الأربعة الذين قتلوا الناس وهم يحاولون مغادرة روسيا باتجاه أوكرانيا، فهؤلاء المجرمون أطلقوا النار بدم بارد لقتل الروس مثلما فعل النازيون قبل ذلك، وستعمل سلطات التحقيق وإنفاذ القانون كل شيء للوقوف على تفاصيل الهجوم، إضافة إلى أن المتورطين لن يفلتوا من العقاب" حسب وصفه.