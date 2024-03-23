باكستان تدين الهجوم الإرهابي في موسكو

إسلام آباد - (د ب أ)

أدانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي، الذي وقع في موسكو أمس الجمعة وأسفر عن مقتل وإصابة الكثير من الأشخاص الأبرياء.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان الهجوم الإرهابي بأنه "مروع"، معربا عن تضامنه مع الشعب الروسي، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم السبت.

وأضاف المتحدث "ندين بقوة الهجوم المروع، الذي تم تنفيذه في قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو. نعرب عن تعاطفنا العميق مع أسر الضحايا. في تلك الساعة الصعبة، نتضامن مع شعب وحكومة الاتحاد الروسي".

كما أدان أيضا وزير الخارجية إسحق دار الهجوم الإرهابي.

وكانت السلطات الروسية قد ذكرت في وقت سابق اليوم السبت أن 115 شخصا على الأقل، من بينهم ثلاثة أطفال، قتلوا في الهجوم الإرهابي، الذي وقع مساء أمس الجمعة، على مركز "كروكوس سيتي هول" للمناسبات، بشمال غرب موسكو.

ودعت السلطات الروسية المواطنين إلى التبرع بالدم وأقامت العديد من المراكز لهذا الغرض.