جوتيريش: فوجئت بحجم الإصابات لضحايا حرب غزة أثناء زيارتي مستشفى العريش

القاهرة-مصراوي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه حان الوقت لوقف إطلاق نار إنساني في غزة.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة أثناء زيارته لمعبر رفح اليوم السبت :"فوجئت بحجم الإصابات لدى زيارتي جرحى الحرب في غزة بمستشفى العريش">

وأكد جوتيريش: " يؤسفني أن بعض العائلات لا تجد طعاما في غزة خلال شهر رمضان، و أقول لأهل غزة لستم وحدكم والكثير حول العالم يقف إلى جانبكم".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة: "الشعب الفلسطيني في غزة ليس وحيدًا، والوقت قد حان لإغراق غزة بالمساعدات لتفادي المجاعة"، مشيرا: " نحن في معبر رفح لتسليط الضوء على الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، و حان الوقت لوقف إطلاق نار إنساني".

وأكد جوتيريش: "هناك طوابير طويلة من الشاحنات التي تنتظر في رفح وفي الجهة المقابلة هناك أشخاص يعانون المجاعة، لذا وأنا أمثل أغلبية الأصوات في المجتمع الدولي التي تطالب بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة".

وفي زيارة هي الثانية للدولة المصرية، وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى محافظة شمال سيناء، لتفقد مخازن المساعدات والإمدادات التي أعدتها الحكومة المصرية لدعم قطاع غزة، ومن جديد، تثبت الأحداث بجدارة نجاح الجهود المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، لا سيما الأزمة الراهنة في قطاع غزة، بحسب تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي إطار الزيارة الثانية لجوتيريش إلى مصر، سيبحث استمرار جهود إدخال المساعدات الإغاثية والطبية، والبحث بشكل واسع النطاق على عدم تنفيذ الاحتلال للعمليات العسكرية المزعومة نحو مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.