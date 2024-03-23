حزب الله اللبناني يعلن استهداف منصتين للقبة الحديدية الإسرائيلية

بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف منصتين للقبة الحديدية الإسرائيلية ‏بمسيرتين انقضاضيتين.

وقال الحزب ، في بيان صحفي، إن ‏"مجاهدي ‏المقاومة الإسلامية شنوا ظهر اليوم هجومًا جويًا ‏بمسيرتين انقضاضيتين على منصتين للقبة الحديدية في موقع "كفار بلوم" للدفاع الجوي وأصابت ‏أهدافها بدقة".

وأشار الحزب إلى استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا بالأسلحة المناسبة وأصابتها بصورة مباشرة.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية تعرضتا لقصف مدفعي مباشر من مواقع العدو المتاخمة للخط الأزرق في القطاع الأوسط".

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏