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BBC

جوتيريش فى مصر للمرة الثانية.. جهود مصرية حثيثة لدعم قطاع غزة

11:43 ص السبت 23 مارس 2024

أنطونيو جوتيريش

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مصراوي

في زيارة هي الثانية للدولة المصرية، يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى محافظة شمال سيناء ومستشفى العريش، لتفقد مخازن المساعدات والإمدادات التي أعدتها الحكومة المصرية لدعم قطاع غزة، ومن جديد، تثبت الأحداث بجدارة نجاح الجهود المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، لا سيما الأزمة الراهنة في قطاع غزة، بحسب تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية".

جاء في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" بعنوان "جوتيريش في مصر للمرة الثانية.. جهود مصرية حثيثة لدعم قطاع غزة"، بأن هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع إطلاق عدد من المفاوضات التي تشارك بها مصر، من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار مع ضمان تدفق المساعدات الإنسانية عبر المنافذ البرية، تلبية لاحتياجات أكثر من مليوني فلسطيني بالقطاع.

وفي إطار الزيارة الثانية لجوتيريش إلى مصر، سيبحث استمرار جهود إدخال المساعدات الإغاثية والطبية، والبحث بشكل واسع النطاق على عدم تنفيذ الاحتلال للعمليات العسكرية المزعومة نحو مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

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رمضانك مصراوي

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