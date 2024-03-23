ماكرون يدين الهجوم الإرهابي في موسكو

موسكو- (د ب أ)

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة الهجوم الإرهابي الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي المسؤولية عنه وأسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 شخص في قاعة حفلات موسيقية في موسكو يوم الجمعة.

وقال قصر الإليزيه "تعرب فرنسا عن تضامنها مع الضحايا وأحبائهم وكل الشعب الروسي".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية على موقع "اكس" "الصور القادمة من موسكو الليلة مروعة، تعاطفنا مع الضحايا والمصابين وكذلك الشعب الروسي. يجب بذل كل الجهود لتحديد أسباب هذه الأعمال البغيضة".