لتجديد مناشدته وقف الحرب بغزة.. الأمين العام للأمم المتحدة يزور رفح اليوم

وكالات

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، زيارته الحدود المصرية مع غزة اليوم السبت، لتجديد المناشدات من أجل وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من خمسة أشهر.

وتأتي زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، في الوقت الذي تهدد فيه إسرائيل بشن عملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، على الحدود مع مصر، رغم مناشدات دولية للحيلولة دون القيام بمثل هذا الهجوم.

وعلى الرغم من أن الظروف أسوأ في شمال القطاع، فإن محنة المدنيين في جميع أنحاء القطاع تفاقمت بشكل حاد في ظل استمرار الصراع.

وسيزور جوتيريش مدينة العريش، حيث يتم تسليم وتخزين الكثير من مساعدات الإغاثة الدولية لغزة، والجانب المصري من معبر رفح، أحد نقاط دخول المساعدات.

ومن المتوقع أن يزور مستشفى العريش، ويلتقي بموظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في رفح.

وفي السياق، قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الجمعة، إن الإمدادات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة لا تكفي على الإطلاق، محذرا من وفاة المزيد من الناس بسبب "الحصار" ما لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار والسماح بتدفق المساعدات.