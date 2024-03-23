أمريكا ودول غربية يدينون الهجوم على قاعة حفلات بضواحي موسكو



وكالات

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية، الهجوم الذي وقع داخل قاعة حفلات موسيقية بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وراح ضحيته حتى اللحظة نحو 62 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب أغلبهم بحالات خطيرة.

وفي هذا الشأن، قالت السفارة الأمريكية لدى موسكو الجمعة، إنها شعرت بالصدمة جراء حادث إطلاق النار الذي وقع قرب العاصمة الروسية، وقدمت تعازيها للشعب الروسي.

ونصحت السفارة في بيان الرعايا الأميركيين، بتجنب المنطقة التي وقع فيها الحادث.

من جهتها، نددت فرنسا الجمعة، بالهجوم والذي وصفته بـ "الشنيع" على قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو، والذي خلف ما لا يقل عن 62 قتيلا، وطالبت بتوضيح ملابساته.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليقا على هجوم موسكو: ندين أشكال الإرهاب كافة".

من جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي الجمعة عن "الصدمة والفزع" بعد "الهجوم الإرهابي" الذي خلف ما لا يقل عن 62 قتيلا في قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو.

وقال المتحدث باسم الاتحاد بيتر ستانو، بعد إطلاق النار الذي أعقبه حريق ضخم في قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي العاصمة الروسية، إن "الاتحاد الأوروبي يشعر بالصدمة والفزع إزاء التقارير الواردة عن هجوم إرهابي في كروكوس سيتي هول في موسكو. يدين الاتحاد الأوروبي جميع الهجمات على المدنيين".

بينما أعربت إسبانيا عن "صدمتها" إزاء الهجوم الذي استهدف حفلا موسيقيا في موسكو وخلف 62 قتيلا على الأقل و100 مصاب في حصيلة أولية، مؤكدة أنها "تدين أي شكل من أشكال العنف".

وقالت الخارجية الإسبانية عبر منصة إكس "لقد صدمتنا الأخبار الواردة من روسيا. تضامننا مع الضحايا وعائلاتهم والشعب الروسي. إسبانيا تدين أي شكل من أشكال العنف".

من جهتها أدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة "العمل الإرهابي الشنيع" خلال حفل موسيقي في موسكو الذي أسفر عن مقتل 62 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين وفق حصيلة أولية أعلنتها السلطات الروسية.

وقالت ميلوني في بيان مقتضب إن "فظاعة المذبحة التي تعرض لها مدنيون أبرياء في موسكو غير مقبولة"، معربة عن "تضامنها الكامل مع المتضررين وعائلات الضحايا".