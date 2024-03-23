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BBC

رويترز: ارتفاع عدد قتلى هجوم موسكو إلى 62 شخصًا

01:28 ص السبت 23 مارس 2024

منفذي هجوم موسكو

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القاهرة- مصراوي

أعلنت وكالة رويترز للأنباء، ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي الذي ضرب قاعة حفلات موسيقية في روسيا إلى نحو 62 شخصًا، وأصيب أكثر من 100 آخرين.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق النار داخل قاعة حفلات موسيقية قرب العاصمة موسكو، والذي راح ضحيته حتى الآن نحو 40 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من مائة آخرين.

وأظهر أحد المقاطع أشخاصا بزي عادي يدخلون قاعة المسرح قبل أن يطلقو النار على الحاضرين، فيما أظهر فيدو آخر أعمدة الدخان تتصاعد من مبنى المسرح وألسنة النيران تلتهمه.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن سقف "قاعة مدينة كروكوس" اجتاحته النيران بكامله تقريبًا ولا يزال الناس بالداخل.

أعلنت وسائل إعلام روسية، أن هناك أنباء أولية تشير إلى فرار منفذي هجوم موسكو بسيارة.

وقالت ريا نوفوستي الروسية، إن هناك تقارير أولية حول فرار منفذي الهجوم بضواحي موسكو في سيارة.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو، وفتحوا النار من أسلحة آلية، بعد ذلك ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، مما أدى إلى اشتعال النيران.

هجوم موسكو ارتفاع عدد القتلى 62 شخصًا قاعة حفلات موسيقية

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رمضانك مصراوي

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