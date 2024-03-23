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BBC

السفارة الأمريكية في روسيا تعرب عن صدمتها جراء هجوم موسكو

01:27 ص السبت 23 مارس 2024

الهجوم الإرهابي في موسكو

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القاهرة- مصراوي

علقت السفارة الأمريكية في موسكو، على الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة حفلات بضواحي العاصمة الروسية.

وأعربت السفارة الأمريكية في موسكو، عن صدمتها جراء الهجوم الإرهابي على قاعة الحفلات الموسيقية، معربة عن خالص تعازيها للشعب الروسي في الضحايا.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق النار داخل قاعة حفلات موسيقية قرب العاصمة موسكو، والذي راح ضحيته حتى الآن نحو 40 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من مائة آخرين.

وأظهر أحد المقاطع أشخاصا بزي عادي يدخلون قاعة المسرح قبل أن يطلقو النار على الحاضرين، فيما أظهر فيدو آخر أعمدة الدخان تتصاعد من مبنى المسرح وألسنة النيران تلتهمه.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن سقف "قاعة مدينة كروكوس" اجتاحته النيران بكامله تقريبًا ولا يزال الناس بالداخل.

أعلنت وسائل إعلام روسية، أن هناك أنباء أولية تشير إلى فرار منفذي هجوم موسكو بسيارة.

وقالت ريا نوفوستي الروسية، إن هناك تقارير أولية حول فرار منفذي الهجوم بضواحي موسكو في سيارة.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو، وفتحوا النار من أسلحة آلية، بعد ذلك ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، مما أدى إلى اشتعال النيران.

وحسب وزارة الصحة الروسية، فقد قتل نحو 40 شخصًا فيما أصيب أكثر من 100 آخرين بينهم حوالي 60 شخصًا في حالة حرجة.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "رويترز" البريطانية، اليوم الجمعة، إن تنظيم الدولة أعلن مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو.

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رمضانك مصراوي

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