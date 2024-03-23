السفارة الأمريكية في روسيا تعرب عن صدمتها جراء هجوم موسكو

القاهرة- مصراوي

علقت السفارة الأمريكية في موسكو، على الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة حفلات بضواحي العاصمة الروسية.

وأعربت السفارة الأمريكية في موسكو، عن صدمتها جراء الهجوم الإرهابي على قاعة الحفلات الموسيقية، معربة عن خالص تعازيها للشعب الروسي في الضحايا.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق النار داخل قاعة حفلات موسيقية قرب العاصمة موسكو، والذي راح ضحيته حتى الآن نحو 40 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من مائة آخرين.

‼️🚨حتى اللحظة 40 قتيلاً وأكثر من 100 جريح في الهجوم المسلح بقاعة حفلات موسيقي في العاصمة الروسية موسكو . pic.twitter.com/WyKMhkjCV8 — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) March 22, 2024

وأظهر أحد المقاطع أشخاصا بزي عادي يدخلون قاعة المسرح قبل أن يطلقو النار على الحاضرين، فيما أظهر فيدو آخر أعمدة الدخان تتصاعد من مبنى المسرح وألسنة النيران تلتهمه.

‼️🚨لحظة الهجوم الارهابي في العاصمة الروسية موسكو … pic.twitter.com/XroxTyzlG5 — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) March 22, 2024

وذكرت وسائل إعلام روسية أن سقف "قاعة مدينة كروكوس" اجتاحته النيران بكامله تقريبًا ولا يزال الناس بالداخل.

أعلنت وسائل إعلام روسية، أن هناك أنباء أولية تشير إلى فرار منفذي هجوم موسكو بسيارة.

وقالت ريا نوفوستي الروسية، إن هناك تقارير أولية حول فرار منفذي الهجوم بضواحي موسكو في سيارة.

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"تم الكشف عن السيارة التي استخدمها المسلحين الذين نفذوا الهجوم

استخدم المسلحين في تنفيذ الهجوم الارهابي

سيارة رينو( صناعه فرنسيه)

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وشوهدت السيارة في منطقة تفير شمال موسكو قبل وقوع الحادث. pic.twitter.com/F07VEZawsy — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) March 22, 2024

ووفقا لوسائل إعلام روسية، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو، وفتحوا النار من أسلحة آلية، بعد ذلك ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، مما أدى إلى اشتعال النيران.

وحسب وزارة الصحة الروسية، فقد قتل نحو 40 شخصًا فيما أصيب أكثر من 100 آخرين بينهم حوالي 60 شخصًا في حالة حرجة.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "رويترز" البريطانية، اليوم الجمعة، إن تنظيم الدولة أعلن مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو.