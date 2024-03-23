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BBC

إعلام روسي: تقارير أولية حول فرار منفذي هجوم موسكو في سيارة

12:46 ص السبت 23 مارس 2024

منفذي هجوم موسكو

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القاهرة-مصراوي

أعلنت وسائل إعلام روسية، أن هناك أنباء أولية تشير إلى فرار منفذي هجوم موسكو بسيارة.

وقالت ريا نوفوستي الروسية، إن هناك تقارير أولية حول فرار منفذي الهجوم بضواحي موسكو في سيارة.

وقالت وكالة الأنباء الروسية"تاس"، إن روسيا ستطالب بعقد جلسة لمجلس الأمن لبحث الهجوم بموسكو.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو، وفتحوا النار من أسلحة آلية، بعد ذلك ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، مما أدى إلى اشتعال النيران.

وحسب وزارة الصحة الروسية، فقد قتل نحو 40 شخصًا فيما أصيب أكثر من 100 آخرين بينهم حوالي 60 شخصًا في حالة حرجة.

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رمضانك مصراوي

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