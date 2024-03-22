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BBC

روسيا تطالب المجتمع الدولي بإدانة "العمل الإرهابي" في موسكو

09:28 م الجمعة 22 مارس 2024

وزارة الخارجية الروسية

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موسكو - (د ب أ)

دعت وزارة الخارجية الروسية، المجتمع الدولي بأسره إلى "إدانة العمل الإرهابي" في المركز التجاري "كروكس سيتى هول" بضواحي موسكو، الذي وقع مساء اليوم الجمعة، وفق موقع قناة "روسيا اليوم".

وأعلنت وزارة الصحة الروسية إرسال 50 فريق إسعاف لتقديم الرعاية الطبية لضحايا الانفجار.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن إطلاق النار وقع اليوم في قاعة الحفلات الموسيقية في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري، حيث فتح ثلاثة أشخاص على الأقل النار، فيما وصف شهود عيان منفذي إطلاق النار بأنهم رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص ويحملون أسلحة رشاشة، وعلم فيما بعد أن حريقا اندلع في المبنى.

وتشير الأنباء الواردة إلى سقوط قتلى وجرحى، لم يعرف عددهم على الفور، وفق"روسيا اليوم".

وقدم عمدة موسكو سيرجي سوبيانين التعازي لأهالى ضحايا الهجوم مساء الجمعة.

وكتب سوبيانين في منشور على حسابه الرسمي على "تليجرام": "وقعت في المركز التجاري "كروكس سيتي هول "مأساة رهيبة، أقدم التعازي لذوي الضحايا".

وزارة الخارجية الروسية المجتمع الدولي كروكس سيتى هول موسكو هجوم على قاعة حفلات في موسكو

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