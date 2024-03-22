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BBC

سفيرة إسرائيل في أيرلندا تزعم تلقيها رسالة تهديد بالقتل من المقاومة

09:27 م الجمعة 22 مارس 2024

وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن

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تل أبيب/ دبلن - (د ب أ)

ذكرت تقارير صحيفة فى جمهورية أيرلندا أن سفيرة الاحتلال الإسرائيلي لديها دانا إرليخ تلقت رسالة تهديد بالقتل، وعبوة بها مسحوق أبيض، الأسبوع الماضي، تبين بعد الفحص أنها تحتوي على سكر.

ووفقا لما أورده موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، احتوت العبوة على صور لجثث القتلى الإسرائيليين في 7 أكتوبر، إلى جانب صورة للسفيرة وفوقها عبارة: "أنتى التالية".

واحتوت الرسالة، التي حصل عليها موقع "واي نت" أيضا على رمز "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، وفق مزاعمه.

ورفضت أيرلندا في وقت سابق نداءات المعارضة بطرد السفيرة دانا، وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن إن طرد السفيرة الإسرائيلية لدى أيرلندا سيقوض جهود إخراج المواطنين الأيرلنديين من غزة.

وجاء تصريح مارتن ردا على دعوة من حزب المعارضة الرئيسي في أيرلندا شين فين، الذي أشار إلى أن قصف إسرئيل المتواصل لغزة جعل موقف السفيرة دانا إرليخ في دبلن يتعذر الدفاع عنه.

مايكل مارتن دانا إرليخ الاحتلال الإسرائيلي مسحوق أبيض

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