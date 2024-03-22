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BBC

عقب إطلاق نار.. انهيار سقف مسرح بموسكو بسبب النيران في وجود مدنيين

08:57 م الجمعة 22 مارس 2024

انهيار سقف مسرح

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مصراوي

أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، اليوم الجمعة بانهيار سقف مسرح "كروكوس" بسبب النيران بينما لا يزال بداخله مدنيون.

وأشارت وسائل إعلام روسي إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 40 شخصا على الأقل في الهجوم المسلح على مجمع كروكوس في موسكو.

كشفت الجهات الأمنية الروسية عن وقوع انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوجورسك، في ضاحية العاصمة الروسية موسكو، أثناء إقامة حفل موسيقي في المركز التجاري.

ووفق ما نقلته وكالات الأنباء الروسية "تاس" وقنوات على" تليجرام"، فقد وقع إطلاق نار في صالة للحفلات الموسيقية بالمركز التجاري، تلاه اندلاع حريق مساء الجمعة، غير أن بعض التقارير أشارت إلى وقوع قتلى وجرحى جراء هذا الحادث في صالة الحفلات شمالي موسكو.

وأوضحت أجهزة الإسعاف لوكالة "تاس" الرسمية أن "مجهولين أطلقوا النار في كروكس سيتي هول، وتم إجلاء عدد من الأشخاص".

فيما أشارت وكالة "ريا نوفوستي" إلى سقوط جرحى بعد إطلاق أعيرة نارية من سلاح رشاش.

انهيار سقف مسرح إطلاق نار مسرح كروكوس موسكو

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