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BBC

جريفيث: القيود أمام توزيع المساعدات بغزة وضعها من يرفض العبور للشمال

07:40 م الجمعة 22 مارس 2024

الاحتلال يفتش شاحنات المساعدات

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مصراوي

شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث في بيان، اليوم الجمعة، على حاجة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار جريفيث إلى أنه على الاحتلال الإسرائيلي رفع كافة القيود أمام إدخال المساعدات إلى غزة، مؤكدا أن القيود أمام توزيع المساعدات داخل غزة وضعها من يرفض العبور للشمال حيث يتعرض مئات الآلاف لخطر المجاعة.

سبق وأن قال مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان، اليوم الجمعة، إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تلعب دورا لا يمكن الاستغناء عنه باعتبارها شريان الحياة للمدنيين في غزة وتوفر دعما للفلسطينيين في المنطقة بأكملها.

وأشار بريل إلى أن المزيد من البلدان تستأنف تمويل وكالة الأونروا

وكان عدد من البلدان الأوروبية والغربية علقت تمويلها للأونروا في أعقاب مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة بعض موظفي الوكالة في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.

مساعدات غزة مارتن جريفيث توزيع المساعدات

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رمضانك مصراوي

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