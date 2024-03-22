بوريل: المزيد من البلدان تستأنف تمويل وكالة الأونروا



مصراوي

قال مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان، اليوم الجمعة، إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تلعب دورا لا يمكن الاستغناء عنه باعتبارها شريان الحياة للمدنيين في غزة وتوفر دعما للفلسطينيين في المنطقة بأكملها.

وأشار بريل إلى أن المزيد من البلدان تستأنف تمويل وكالة الأونروا

وكان عدد من البلدان الأوروبية والغربية علقت تمويلها للأونروا في أعقاب مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة بعض موظفي الوكالة في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.