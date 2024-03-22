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BBC

الصحة بغزة: ارتفاع إجمالي ضحايا العدوان على القطاع إلى 32070 شهيدًا

06:42 م الجمعة 22 مارس 2024

غزة

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مصراوي

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 32.070 شهيدا و74.298 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشار القدرة إلى أنه وصل للمستشفيات 82 شهيدا و110 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء 9 مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

سبق وأن قال القدرة، اليوم الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي يقصف مبان عدة ويحرق قسم الشرايين في مجمع الشفاء الطبي.

وأوضح القدرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز نحو 240 من المرضى ومرافقيهم وعشرات من الكوادر الصحية بمجمع الشفاء الطبي.

وأمس الخميس، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن عمليتهم في مجمع الشفاء سوف تتواصل لأيام عدة قادمة.

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رمضانك مصراوي

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