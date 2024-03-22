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BBC

مندوب روسيا بمجلس الأمن: مشروع أمريكا بشأن غزة لا يدعو لوقف إطلاق النار

03:54 م الجمعة 22 مارس 2024

مجلس الأمن الدولي

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القاهرة- مصراوي

قال المندوب الروسي في مجلس الأمن، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال إن أمامنا حلا سيطرح في مجلس الأمن لكن مشروع القرار اليوم لا يظهر ذلك.

وتابع المندوب الروسي خلال كلمة له في مجلس الأمن اليوم الجمعة: "تم تدمير غزة بعد 6 أشهر والمندوبة الأمريكية تعترف الآن بالحاجة لوقف إطلاق النار، كما أن مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة لا يدعو إلى وقف إطلاق النار".

وأوضح المندوب الروسي بمجلس الأمن: "المفاوضات التي شارك فيها الأمريكيون بشأن غزة كانت مركزة وموجهة فقط للمماطلة، ولو اعتمد هذا القرار وتم تمريره، فإنه كان سيغلق النقاش بشأن وضع غزة وسيطلق يد إسرائيل هناك".

وأكد المندوب الروسي بمجلس الأمن: "الأعضاء غير الدائمين في المجلس أعدوا قرارا آخر غير مسيس بشأن غزة".

وفشل مجلس الأمن الدولي في التصويت على مشروع قرار أمريكي بشأن غزة بعد استخدام روسيا حق النقض "الفيتو".

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رمضانك مصراوي

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