أفغان فارون من طالبان يصلون إلى ألمانيا

برلين- (د ب أ)

وصلت مجموعة من الأفغان، الذين حصلوا على ضمانات لدخول ألمانيا إلى برلين، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، في إطار برنامج، لاستقبال الأشخاص، الذين من الممكن أن تستهدفهم حكومة طالبان الأفغانية.

وقالت سلطات الهجرة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) اليوم الجمعة إن الطائرة أقلعت من العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، ولم تكشف عن عدد الأفغان، الذين كانوا على متنها.

وطبقا لوزارة الخارجية، فقد تمت الموافقة على دخول الركاب إلى ألمانيا، بموجب مبادرات، لحماية الفئات الضعيفة بشكل خاص من أفغانستان.

وقالت وزارة الخارجية أن حوالي 33 ألف شخص دخلوا ألمانيا، منذ بدء إجراءات قبول عديدة بعد سقوط كابول، في أيدي قوات طالبان، في أغسطس 2021.