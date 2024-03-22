إعلان

BBC

أفغان فارون من طالبان يصلون إلى ألمانيا

02:22 م الجمعة 22 مارس 2024

ألمانيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

برلين- (د ب أ)

وصلت مجموعة من الأفغان، الذين حصلوا على ضمانات لدخول ألمانيا إلى برلين، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، في إطار برنامج، لاستقبال الأشخاص، الذين من الممكن أن تستهدفهم حكومة طالبان الأفغانية.

وقالت سلطات الهجرة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) اليوم الجمعة إن الطائرة أقلعت من العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، ولم تكشف عن عدد الأفغان، الذين كانوا على متنها.

وطبقا لوزارة الخارجية، فقد تمت الموافقة على دخول الركاب إلى ألمانيا، بموجب مبادرات، لحماية الفئات الضعيفة بشكل خاص من أفغانستان.

وقالت وزارة الخارجية أن حوالي 33 ألف شخص دخلوا ألمانيا، منذ بدء إجراءات قبول عديدة بعد سقوط كابول، في أيدي قوات طالبان، في أغسطس 2021.

ألمانيا برلين الأفغان

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

تغطية خاصة - زيادة أسعار البنزين والسولار ورفع تعريفة الركوب بالمحافظات
عاجل - تراجع حاد في سعر الذهب اليوم الجمعة ببداية التعاملات
المكيف بـ13 جنيهًا.. زيادة جنيه في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
التذكرة تبدأ من 9 جنيهات.. ننشر زيادة أسعار الميني باص والنقل الجماعي بالقاهرة
بعد رفع أسعار الوقود.. مصير التعريفة الجديدة للركوب بالمحافظات