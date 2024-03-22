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الاتحاد الأوروبي يقترح فرض رسوم جمركية عقابية على واردات بعض المنتجات الزراعية الروسية

01:58 م الجمعة 22 مارس 2024

الاتحاد الأوروبى

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نيويورك- (د ب أ)

اقترحت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية عقابية على واردات بعض المنتجات الزراعية الروسية للحد من التدفقات والحد من إيرادات البلاد في زمن الحرب، طبقا لما ذكره مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المسؤول أن الرسوم ستستهدف العديد من البنود، بما فيها الحبوب والبذور الزيتية، بالإضافة إلى بعض المنتجات المشتقة منها، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وتابع المسؤول أنه سيتم تحديدها بسعر 95 يورو للطن أو 50% من القيمة، اعتمادا على المنتج وينطبق ذلك أيضا على المحاصيل القادمة من بيلاروس.

وتم الدفع بالإجراءات المقترحة، التي ستحتاج إلى دعم أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء، من قبل مجموعة من عواصم وسط وشرق أوروبا، ولن تنطبق القيود على البضائع العابرة.

وقال المسؤول أن روسيا صدرت 2 .4 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية، إلى الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، مضيفا أن من المتوقع أن تؤدي خطوة فرض الرسوم الجمركية إلى وقف تدفقات البضائع.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض 12 حزمة من العقوبات على روسيا ردا على قيامها بغزو أوكرانيا في فبراير عام 2022.

الاتحاد الأوروبي نيويورك المنتجات الزراعية الروسية

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