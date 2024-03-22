مفتي ليبيا: دفع الأموال لأداء العمرة أكثر من مرة "إهدار" وأهل غزة أولى به

وكالات

قال مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني أمس الخميس، إن دفع الأموال لأداء العمرة لأكثر من مرة يعد إهدارا لمال يجدر به أن يدفع لأهل غزة ودعم المقاومة الفلسطينية، مؤكدا أن دعم أهل غزة له الأولوية.

وشدد مفتي الديار الليبية، على أنه لا ينبغي للمسلمين الاعتقاد بأن التزاحم لأداء العمرة يعد أعلى درجات العبادة في حين يتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر للإبادة، لأنه يعتبر "غفلة وتصرفا غير صحيح"، وفق قوله.

كما أدان الشيخ الغرياني، في فيديو عبر منصة إكس- الإقبال على مطاعم أجنبية تدعم الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن الأموال التي تدفع إليهم تذهب لقتل سكان غزة وتجويعهم.

دفع الأموال لأهل غـ.ـزة من واجبات الوقت وتخلي الحكام عنهم من التولي يوم الزحف



الشيخ د. #الصادق_الغرياني/ مفتي عام ليبيا#التناصح pic.twitter.com/qNdzdr1nso — قناة التناصح (@TanasuhTV) March 20, 2024

وحذر الغرياني من الانسياق وراء ما وصفه بالادعاءات الإسرائيلية والأمريكية بإنشاء معبر بحري لإغاثة غزة ووصفه بـ "الاختراع الصهيوني".

وخاطب الشيخ المسلمين متسائلا عما إذا كان يعقل أن يسلّم المسلمون ما يمكن أن يمنحوه من مساعدات لأهل غزة إلى الولايات المتحدة عبر شراء بضائعها، لتقوم بمنح السلاح إلى إسرائيل.

وقال المفتي، إن تقديم الإغاثة لسكان غزة لا يحتاج إلى قوافل ومعابر، إنما يحتاج إلى وقف إطلاق النار.