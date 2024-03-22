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BBC

الكشف عن مقبرة رومانية في صفاقس التونسية

11:53 ص الجمعة 22 مارس 2024

تونس

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تونس - (د ب أ)

أعلن المعهد الوطني للتراث في تونس، الكشف عن موقع أثري روماني يضم مقبرة، أثناء أشغال تهيئة طريق في مدينة صفاقس وسط تونس.

واكتشف الموقع على طريق المدخل الشمالي-الجنوبي بين جهتي سيدي منصور وطنية بمدينة صفاقس.

وقال المعهد إن أعمال إنقاذ كانت قد باشرتها مجموعة من محافظي التراث وطلبة من جامعة صفاقس في الموقع بدأت في كانون الثاني/يناير الماضي وحتى منتصف آذار/مارس الجاري.

وأوضح المعهد في بيان له، إن الأعمال كشفت عن مقبرة تضم ثلاثين قبرا ومنزلا رومانيا أرضيته مبلّطة بفسيفساء ذات أشكال هندسية، مضيفا أن المعلمين يعودان إلى الفترة الممتدة ما بين القرن الثاني والقرن الرابع ميلادي.

وتم رفع الفسيفساء وأحد القبور الحاملة لزخارف ونقيشة لاتينية، من قبل فريق مركز علوم وتقنيات التراث بالمعهد لتخضع إلى المزيد من الدراسات ومن ثم حفظها.

تونس صفاقس التونسية مقبرة رومانية

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