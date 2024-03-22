بلينكن يصل إلى إسرائيل للضغط من أجل هدنة مؤقتة في غزة

تل أبيب- (د ب أ)

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، اليوم الجمعة، في سادس زيارة يقوم لها للبلاد منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، من أجل الضغط للتوصل إلى هدنة مؤقتة في قطاع غزة.

وتأتي الزيارة قبل تصويت مهم في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

كانت أمريكا تأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع واتفاق بشأن الأسرى مع بداية شهر رمضان في العاشر من الشهر الجاري ولكن جولات متتابعة من المحادثات لم تسفر عن نتائج، فيما تلقي واشنطن باللائمة بشكل كبير على حماس في جمود المحادثات.

وكان بلينكن استهل جولته الحالية في الشرق الأوسط بزيارة السعودية ومصر.