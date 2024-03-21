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BBC

بسبب اعتداءات جنسية.. بابا الفاتيكان يعزل أسقفًا بلجيكيًا سابقًا من سلك الكهنوت

11:31 م الخميس 21 مارس 2024

البابا فرانسيس الأول

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روما - (د ب أ)

أعلن الفاتيكان في روما، اليوم الخميس، أن البابا فرانسيس الأول أمر بتجريد الأسقف السابق لأبرشية بروج البلجيكية روجر فانجهيلوي، من الكهانة في أعقاب فضيحة ارتكابه اعتداءات جنسية منذ عدة سنوات.

واعترف الأسقف السابق البالغ من العمر 87 عاما في مقابلة تلفزيونية عام 2011 بأنه اعتدى جنسيا على اثنين من أبناء أخيه على مدى عدة سنوات.

واستقال من منصبه كأسقف بسبب هذه الادعاءات، لكنه بقي كاهنا، ولكن وفقا لما ذكره الفاتيكان، فإن البابا عزله الآن من الكهنوت.

ولا يُسمح للكاهن الذي يتم معاقبته بهذه الطريقة بارتداء الزي الكهنوتي أو تقديم الرعاية الرعوية أو إدارة الطقوس الدينية، وقد تولى روجر فانجهيلوي منصب الأسقف من عام 1984 إلى عام 2010.

البابا فرانسيس الأول الفاتيكان روما

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