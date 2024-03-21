إعلان

BBC

فرنسا تصوت ضد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا

11:25 م الخميس 21 مارس 2024

مجلس الشيوخ الفرنسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

باريس - (د ب أ)

صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي ضد الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، في إخفاق سياسي للرئيس إيمانويل ماكرون يعني أن الاتفاق سيظل قيد التنفيذ مؤقتا فقط، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وتجمع تحالف غير معتاد من 211 عضوا بمجلس الشيوخ ضم شيوعيين ومحافظين للتصويت ضد المصادقة على الاتفاقية الاقتصادية التجارية الشاملة، فيما صوت 44 عضوا لصالح المصادقة على الاتفاقية.

وقال عضو مجلس الشيوخ الشيوعي فابيان جاي: "أعلم أن لدينا اختلافات مع اليمين بشأن التجارة الحرة، لكننا تمكنا اليوم من التوافق على مسألة الديمقراطية الأساسية".

مجلس الشيوخ الفرنسي اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا إيمانويل ماكرون باريس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بعدم تنفيذ عملية برية في رفح

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

تقلبات الربيع بدأت.. تغير جديد في الطقس في هذا التوقيت
* عمرى ما هقول كلام كدا.. السيسي: بطمنكم الأمور بتحسسن وهتتحسن
* عودة إنستاباي للعمل.. مصدر: كانت مشكلة فنية بسيطة
* "الهاكرز طلبوا 5 ملايين دولار".. تفاصيل اختراق صيدليات العزبي (خاص)