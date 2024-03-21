فرنسا تصوت ضد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا

باريس - (د ب أ)

صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي ضد الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، في إخفاق سياسي للرئيس إيمانويل ماكرون يعني أن الاتفاق سيظل قيد التنفيذ مؤقتا فقط، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وتجمع تحالف غير معتاد من 211 عضوا بمجلس الشيوخ ضم شيوعيين ومحافظين للتصويت ضد المصادقة على الاتفاقية الاقتصادية التجارية الشاملة، فيما صوت 44 عضوا لصالح المصادقة على الاتفاقية.

وقال عضو مجلس الشيوخ الشيوعي فابيان جاي: "أعلم أن لدينا اختلافات مع اليمين بشأن التجارة الحرة، لكننا تمكنا اليوم من التوافق على مسألة الديمقراطية الأساسية".