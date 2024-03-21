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BBC

وسط استياء أوروبي.. رئيس وزراء المجر يهنئ بوتين بفوزه في الانتخابات الروسية

11:23 م الخميس 21 مارس 2024

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

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بودابست - (د ب أ)

هنأ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه.

وبعث بيرتالان هافاسي المتحدث باسم أوربان برسالة التهنئة اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إم تي آي" المجرية.

وكتب أوربان في رسالته يقول: "إنه أمر مفرح أن التعاون بين المجر وروسيا مبني على الاحترام المتبادل، مما يجعل مناقشة القضايا المهمة في ظل الوضع الجيوسياسي الصعب الراهن أمرا ممكنا".

وفي إشارة إلى حرب روسيا ضد أوكرانيا، قال أوربان إن المجر تقف "إلى جانب السلام" وإنها مقتنعة بأن مواصلة الحوار شرط مسبق لتحقيقه، وأضاف أن المجر ترغب في تعزيز التعاون مع روسيا في مجالات "لا تنتهك القانون الدولي".

وسرعان ما انتقدت بروكسل الرسالة، وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في القمة الأوروبية الحالية أنها "لن تنضم إلى التهاني"، مصرة على أن الانتخابات في روسيا ليست حرة ولا نزيهة.

وأضافت ميتسولا: "إننا نتحدث على دولة غزت دولة أخرى بصورة غير مشروعة، دولة لم يتوقف رئيسها في 2008، ولم يتوقف في 2014 وبالتأكيد لا يظهر علامة على التوقف الآن".

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