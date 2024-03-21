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BBC

جيش الاحتلال: سنقتل المتحصنين بمستشفى الشفاء إذا لم يستسلموا

09:54 م الخميس 21 مارس 2024

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الخميس، إن عمليتهم في مجمع الشفاء سوف تتواصل لأيام عدة قادمة.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه إذا لم يستسلم المتحصنون في مستشفى الشفاء سيتم قتلهم.

وكان مكتب الإعلامي الحكومي بغزة قال في بيان، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمّد قتل 13 مريضا بمجمع الشفاء بمنع المستلزمات الطبية عنهم.

وأشار البيان الحكومي إلى أن 4 مرضى فارقوا الحياة بعد أن قطع الاحتلال الكهرباء عن أجهزة التنفس الصناعي، موضحا كذلك أن مرضى وجرحى داخل مجمع الشفاء تعفنت جروحهم لانعدام الغيارات والأطقم الطبية.

وأكد الإعلام الحكومي في غزة أن الاحتلال يمارس جريمة الإبادة الجماعية بشكل منظم ومقصود وبنية مُبيّتة، لافتا إلى أن الاحتلال يستخدم سلاح تجويع المرضى والجرحى والإهمال الطبي المتعمد بحقهم.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اصطفاف أمريكا وبعض دول أوروبا والغرب مع الاحتلال في هذه الجرائم وهذه الحرب.

المتحدث باسم جيش الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء غزة

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رمضانك مصراوي

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