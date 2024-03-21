الحوثي: إسرائيل تواجه في غزة أكبر فضيحة منذ تأسيسها بفضل صمود الفلسطينيين

مصراوي

قال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن عبد الملك الحوثي في بيان، اليوم الخميس، إن الوضع الصحي في غزة كارثي بكل المقاييس نتيجة تدمير "العدو الصهيوني" للمنظومة الصحية.

وأشار الحوثي إلى أن الاحتلال لم يستطع تحقيق أي صورة نصر في غزة يفتخر بها ولا يتباهى سوى بجرائمه ضد المدنيين، موضحا أن إسرائيل تواجه في القطاع أكبر فضيحة منذ تأسيسها بفضل صمود الفلسطينيين.

وأضاف الحوثي: "تعطل ميناء أم الرشراش التي يسميها العدو بإيلات أثر على وضعه الاقتصادي ومن المقرر تسريح نصف العاملين في الميناء"، مؤكدا أن الخسائر الاقتصادية التي يصفها ما يسمى بوزير المالية الإسرائيلي بالكارثة تزداد ويرتفع سقفها وأرقامها.

وصرّح الحوثي بأن جماعته استخدمت حتى الآن 479 صاروخا ومسيرة في عملياتها المساندة للمقاومة في غزة، مشيرا إلى أن العدوان الأمريكي البريطاني شن ضد اليمن حتى الآن 407 غارات وقصف بحري.

وأوضح زعيم الحوثيين أن الحالة المعنوية للقوات الأمريكية في السفن التي تقوم بإسناد الاحتلال الإسرائيلي بالبحر الأحمر باتت منخفضة، منوّها إلى أن الأمريكيين يمارسون ضغوطا على اليمن من أجل أن توقف الجماعة عملياتها المساندة للفلسطينيين.

وكشف الحوثي أن جماعته لديها خطط لشن ضربات مستقبلية تكون أكثر تأثيرا على "العدو"، مشددا على أنهم مستمرون في تطوير عملياتهم العسكرية وخياراتهم.