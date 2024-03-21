إعلان

BBC

بلينكن: هناك التزام من دول المنطقة بإدماج إسرائيل ولكنه مرتبط بدولة فلسطينية ووقف الحرب

09:11 م الخميس 21 مارس 2024

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان عقب اجتماعه بوزير الخارجية المصري في القاهرة، اليوم الخميس، إن مسؤولي الإدارة الأمريكية سيجرون محادثات الأسبوع المقبل مع نظرائهم الإسرائيليين ليؤكدوا أن أي عملية عسكرية في رفح ستكون خطأ.

وأوضح بلينكن أن وفقا لتقديرات واشنطن فإن إنهاء النزاع يتضمن إقامة دولة فلسطينية والحفاظ على أمن إسرائيل.

وأشار بلينكن إلى أن هناك خيار واضح بأن تندمج إسرائيل بشكل كامل في المنطقة مع الحفاظ على أمنها وأن يحظى الفلسطينيون بدولة.

وأكد بلينكن أن هناك التزام من كل دول المنطقة تقريبا بشأن إدماج إسرائيل ولكنه مرتبط بدولة فلسطينية وإنهاء نزاع غزة.

وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة ملتزمة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها حتى لا يتكرر 7 أكتوبر وفي نفس الوقت بحماية مدنيي غزة.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي وزير الخارجية المصري العملية العسكرية في رفح إسرائيل

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
زيلينسكي يدعو إلى محادثات "حقيقية" بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

تقلبات الربيع بدأت.. تغير جديد في الطقس في هذا التوقيت
* عمرى ما هقول كلام كدا.. السيسي: بطمنكم الأمور بتحسسن وهتتحسن
* عودة إنستاباي للعمل.. مصدر: كانت مشكلة فنية بسيطة
* "الهاكرز طلبوا 5 ملايين دولار".. تفاصيل اختراق صيدليات العزبي (خاص)