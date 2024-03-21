بلينكن: هناك التزام من دول المنطقة بإدماج إسرائيل ولكنه مرتبط بدولة فلسطينية ووقف الحرب

مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان عقب اجتماعه بوزير الخارجية المصري في القاهرة، اليوم الخميس، إن مسؤولي الإدارة الأمريكية سيجرون محادثات الأسبوع المقبل مع نظرائهم الإسرائيليين ليؤكدوا أن أي عملية عسكرية في رفح ستكون خطأ.

وأوضح بلينكن أن وفقا لتقديرات واشنطن فإن إنهاء النزاع يتضمن إقامة دولة فلسطينية والحفاظ على أمن إسرائيل.

وأشار بلينكن إلى أن هناك خيار واضح بأن تندمج إسرائيل بشكل كامل في المنطقة مع الحفاظ على أمنها وأن يحظى الفلسطينيون بدولة.

وأكد بلينكن أن هناك التزام من كل دول المنطقة تقريبا بشأن إدماج إسرائيل ولكنه مرتبط بدولة فلسطينية وإنهاء نزاع غزة.

وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة ملتزمة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها حتى لا يتكرر 7 أكتوبر وفي نفس الوقت بحماية مدنيي غزة.