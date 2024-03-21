إعلان

BBC

الحكومة بغزة: 4 مرضى استشهدوا بعدما قطع الاحتلال الكهرباء عن أجهزة التنفس الصناعي

07:07 م الخميس 21 مارس 2024

الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال مكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد قتل 13 مريضا بمجمع الشفاء بمنع المستلزمات الطبية عنهم.

وأشار البيان الحكومي إلى أن 4 مرضى فارقوا الحياة بعد أن قطع الاحتلال الكهرباء عن أجهزة التنفس الصناعي، موضحا كذلك أن مرضى وجرحى داخل مجمع الشفاء تعفنت جروحهم لانعدام الغيارات والأطقم الطبية.

وأكد الإعلام الحكومي في غزة أن الاحتلال يمارس جريمة الإبادة الجماعية بشكل منظم ومقصود وبنية مُبيّتة، لافتا إلى أن الاحتلال يستخدم سلاح تجويع المرضى والجرحى والإهمال الطبي المتعمد بحقهم.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اصطفاف أمريكا وبعض دول أوروبا والغرب مع الاحتلال في هذه الجرائم وهذه الحرب.

الاحتلال الإسرائيلي غزة مجمع الشفاء إسرائيل

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
في القاهرة.. وزراء خارجية عرب يؤكدون الوصاية الهاشمية على حماية المقدسات بغزة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* عمرى ما هقول كلام كدا.. السيسي: بطمنكم الأمور بتحسسن وهتتحسن
* السيسي يخصص 3 مليار دولار لاستيراد السلع إذا لم تتراجع الأسعار ويلتزم القطاع الخاص
* "الهاكرز طلبوا 5 ملايين دولار".. تفاصيل اختراق صيدليات العزبي (خاص)