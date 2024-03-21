وزير إسرائيلي: سنغزو رفح ولو صار العالم كله ضدنا بما في ذلك أمريكا

تل أبيب - (د ب أ)

قال وزير الشؤون الاستراتيجية في إسرائيل رون ديرمر إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سوف يغزو مدينة رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة، في نهاية المطاف، ويلحق الهزيمة بحماس، "حتى لو صار العالم كله ضد إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديرمر قوله، في برنامج صوتي أمريكي "بودكاست" بث عبر الإنترنت اليوم الخميس، "سوف ندخل وننهي هذه المهمة، وأي شخص لا يفهم ذلك لا يفهم أنه قد تم الضغط على العصب الوجودي لليهود" بهجوم 7 أكتوبر عندما "قتل مسلحو حماس 1200 شخص وأسروا 250 آخرين"، وفق قوله.

ومن المقرر أن يتوجه ديرمر، وهو مقرب من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن بداية الأسبوع المقبل للاستماع إلى مخاوف إدارة بايدن من أن مثل هذا الغزو من شأنه أن يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا المدنيين في وقت تنتشر فيه المجاعة والأمراض في غزة.