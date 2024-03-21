حماس: الاحتلال يحتجز المتواجدين بمجمع الشفاء وطالبهم بالنزوح للجنوب تحت تهديد السلاح

مصراوي

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الرابع عدوانه على مجمع الشفاء وتدمير العديد من مقدرات المستشفى وتفجير وحرق المباني السكنية المحيطة به.

وأشارت حماس إلى أن قوات الاحتلال تواصل احتجاز النازحين والأطقم الطبية والمرضى بمجمع الشفاء وطلبت منهم مؤخراً النزوح إلى الجنوب تحت تهديد السلاح.

وأوضحت حماس أن الصمت المعيب تجاه ما يتعرض له مجمع الشفاء والمحاصرين فيه وصمة عار وإخفاق أخلاقي من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

ودعت حماس الدول العربية والشعوب الحية إلى ضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الإبادة وعمليات التدمير الممنهج لمرافق الحياة في قطاع غزة.