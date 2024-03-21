البنتاجون: ليس هناك أي خطة لإرسال جنود أمريكيين إلى الميناء المقرر بغزة

مصراوي

قال قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" مايكل لانجلي، اليوم الخميس، إن البنتاجون تتواصل مع الطرفين في السودان من أجل معالجة المشكلة هناك لكن ذلك لم ينجح.

من جانبه، قال قائد القيادة العسكرية المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مايكل كريلا، إن إيران تتهرب من العقوبات المفروضة على النفط باستخدام سفن تعمل بطريقة مخفية و90% من نفطها يذهب للصين

وأوضح كريلا أنه يتم العمل حاليا على بناء رصيف عائم في غزة وبعد ذلك سيبنى ميناء لاستقبال المساعدات ومن ثم نقلها للقطاع، مشيرا إلى أن أحداث السابع من أكتوبر لم تغير إسرائيل وغزة فقط بل خلقت الظروف لزرع عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

وصرح كريلا بأن قواته نجحت في ردع الهجمات التي استهدفت القواعد الأمريكية في المنطقة، مؤكدا أن عليهم مواصلة العمل من أجل وقف التأثير الإيراني.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن ليس هناك أي خطة لإرسال جنود أمريكيين إلى الميناء المقرر في غزة.