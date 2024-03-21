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BBC

صحيفة فرنسية تسحب صورة نتنياهو بعد نشرها على صفحتها

04:18 م الخميس 21 مارس 2024

بنيامين نتنياهو

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(مصراوي)

سحبت صحيفة "لا برس" الفرنسية، اليوم الخميس، صورة كاريكاتورية لرئيس الوزراء بينيامين نتنياهو بعد نشرها على صفحتها.

وكانت الصورة التي رسمت لنتنياهو، في هيئة مصاص دماء في إطار تعامله مع الحرب في غزة.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن المقصود من الصورة انتقاد سياسات نتنياهو لسياساته في الحرب الدائرة لا انتقاد الشعب اليهودي.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إنه "من المؤسف تصوير نتنياهو كمصاص دماء"، مضيفة أنه شخصية سينمائية استخدمت في الدعاية النازية في الحرب العالمية الثانية.

بينيامين نتنياهو صورة كاريكاتورية مصاص دماء الحرب في غزة

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رمضانك مصراوي

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