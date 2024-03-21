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BBC

دبلوماسيون يناقشون إيصال المزيد من المساعدات عبر البحر لقطاع غزة

03:53 م الخميس 21 مارس 2024

الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية

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أثينا - (د ب أ)

التقى خبراء ودبلوماسيون من 36 دولة إلى جانب ممثلي منظمات الإغاثة الدولية في قبرص اليوم الخميس، لمناقشة إيصال المزيد من المساعدات عبر البحر لقطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وقال وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس إن التركيز انصب على المسائل اللوجستية للنقل بسفينة شحن من ميناء لارنكا بقبرص إلى غزة.

وأضاف كومبوس للصحفيين إنه سوف يتم إنشاء صندوق لهذا الغرض. وقال "الهدف هو زيادة إيصال المساعدات لغزة قدر المستطاع".

غير أنه لم يتم اتخاذ قرارات معينة خلال المشاورات، بحسب مصادر قبرصية رسمية. وسوف يطلع المشاركون حكوماتهم على فحوى المناقشات في الأيام المقبلة، وسوف يكون هناك اجتماع آخر قريبا.

وهناك سفينة شحن محملة بنحو 500 طن من مواد الإغاثة توجد حاليا في ميناء لارنكا جاهزة للمغادرة. وقال متحدث باسم الحكومة القبرصية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ) إنها سوف تغادر خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن شأن هذه أن تكون ثاني عملية إيصال للمساعدات عبر البحر. وسلمت سفينة تتبع منظمة إغاثية نحو مئتي طن من المساعدات يوم السبت. وتبعد لارنكا نحو 400 كيلومتر من قطاع غزة.

المساعدات قطاع غزة منظمات الإغاثة الدولية

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