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BBC

إخلاء السفارة الإسرائيلية في لاهاي بعد الهجوم عليها

03:50 م الخميس 21 مارس 2024

إخلاء السفارة الإسرائيلية في لاهاي

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(مصراوي)

أخلت قوات الأمن الهولندية، اليوم الخميس، السفارة الإسرائيلية في لاهاي، بعد استهدافها من قبل مهاجم باستخدام المواد الحارقة.

وحسب بيان الشرطة الهولندية عبر منصة "إكس"، فقد قام المشتبه به بإلقاء جسم مشتعل تجاه السفارة الإسرائيلية.

وأضاف بيان الشرطة الهولندية أنه لم يصب أحد خلال الهجوم، مشيرًا إلى إلقاء القبض على المشتبه به.

وتلقت السفارة الإسرائيلية في هولندا عدة تهديدات سابقة، مما دفع هولندا لتعزيز التواجد الأمني عند السفارة.

إخلاء السفارة الإسرائيلية لاهاي قوات الأمن الهولندية

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رمضانك مصراوي

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