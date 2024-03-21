إخلاء السفارة الإسرائيلية في لاهاي بعد الهجوم عليها

(مصراوي)

أخلت قوات الأمن الهولندية، اليوم الخميس، السفارة الإسرائيلية في لاهاي، بعد استهدافها من قبل مهاجم باستخدام المواد الحارقة.

وحسب بيان الشرطة الهولندية عبر منصة "إكس"، فقد قام المشتبه به بإلقاء جسم مشتعل تجاه السفارة الإسرائيلية.

وأضاف بيان الشرطة الهولندية أنه لم يصب أحد خلال الهجوم، مشيرًا إلى إلقاء القبض على المشتبه به.

وتلقت السفارة الإسرائيلية في هولندا عدة تهديدات سابقة، مما دفع هولندا لتعزيز التواجد الأمني عند السفارة.