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BBC

بلد أوروبي يقرر الاحتفال باليوم العالمي للصداقة مع إسرائيل

03:40 م الخميس 21 مارس 2024

إسرائيل

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مصراوي)

أعلن البرلمان الروماني، أن بلاده ستحتفل بما يسمى "اليوم الوطني للصداقة والتضامن" مع إسرائيل.

وجاء الإعلان، بعد تصويت غالبية أعضاء البرلمان بغالبية 241 شخصًا مقابل 3 أصوات رفضوا احتفال رومانيا بذلك اليوم.

وتقرر الـ14 من مايو من كل عام كيوم وطني يحتفل به البلدان بصداقتهم.

وتعليقًا على القرار، قال السفير الإسرائيلي لدى رومانيا رؤوفين عازار، إنه "سيتم تنظيم فعاليات دبلوماسية وسياسية وثقافية واجتماعية وفنية وتقديم مواد مخصصة لتاريخ وتعزيز العلاقات الثنائية الرومانية الإسرائيلية" وذلك حسبما ذكر عبر حسابه على منصة "إكس".

إسرائيل البرلمان الروماني الاحتفال باليوم العالمي للصداقة

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رمضانك مصراوي

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