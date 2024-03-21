"كان يبتز الطالبات".. صور مسربة تظهر عميد كلية بالعراق في أوضاع مخلة

مصراوي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقاطع فيديو وصور فاضحة، يظهر فيها عميد إحدى الكليات في جامعة البصرة في أوضاع "مخلة" مع طالبة داخل مكتبه في الكلية، ما كشف عن عمليات ابتزاز للطالبات واستغلال لمنصبه، حسب مصادر.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن المتهم هو عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة البصرة عماد الشاوي، إذ أكدوا أنه بعد التحقق من صور سابقة للعميد في مكتبه ظهر وجود تطابق بين اللقطات المسربة وصور المكتب.

وزارة التعليم العالي تقرر سحب يد عميد كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات عماد الشاوي، وإحالته فورا إلى التحقيق، وذلك على خلفية وضعه كاميرات سرية لتصوير الطالبات في مكتبه الخاص واستغلال منصبه لممارسات غير اخلاقية pic.twitter.com/llxwhQ4cng — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) March 20, 2024

وقررت وزارة التعليم العالي العراقية "سحب يد" العميد المتهم بالتحرش بالطالبات وتصويرهن في إحدى جامعات البصرة.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي حيدر العبودي، في تصريحات صحفية له، إن الوزارة "اتخذت الإجراءات القانونية بحق العميد الذي انتشرت المشاهد الخاصة بتحرشه بالطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي"، مضيفا أن "أولى الخطوات هي سحب يد الشخص المشار إليه".

فضيحة تهز الجامعات العراقية#عماد_شعلان_الشاوي عميد كلية الحاسوب_ جامعة البصرة يستغل مكتبه لاعمال غير اخلاقية وتم توثيق ذلك من خلال كاميرات المراقبة.#العراق #بغداد pic.twitter.com/G33jkiw4a0 — يوسف سيرجو - Youssef Sergo (@Youss_ef_3) March 20, 2024

وتابع العبودي أنه "بعد ذلك تم تشكل لجنة وزارية مكلفة بالتحقيق"، مبينا أن "هذه اللجنة لها إجراءاتها بالتثبت والتحقق وستعلن قرارها حال استكمال الإجراءات "سيتم اتخاذ اللازم وفق قانون انضباط موظفي الدولة حال اكتمال التحقيقات".

وفي الآونة الأخيرة ارتفعت حالات التحرش الجنسي في العراق، وفقا لتقارير صادرة عن مراكز بحثية.

كشف تقرير للمرصد العراقي لحقوق الإنسان في عام 2022 حالات تحرش في مستشفيات وجامعات ووسائل إعلام عراقية تُساوَم من خلالها النساء بـ"الجنس" مقابل العلاج والدراسة والعمل.