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BBC

الهلال الأحمر الفلسطيني: 37 أمًا يقتلن يوميًا في قطاع غزة

03:36 م الخميس 21 مارس 2024

الهلال الأحمر الفلسطيني

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رام الله - (د ب أ)

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، إن 37 أما تقتل يوميا في قطاع غزة.

وأضاف الهلال الأحمر، في تصريح اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أنه "في الوقت الذي تحتفل به دول العالم العربي بعيد الأم، هناك 37 أمًا يُستشهدن يوميًا، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر، لليوم الـ167".

ونقلت الوكالة عن هيئة الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، قولهما إن "هناك 28 معتقلة من الأمهات، وهن من بين 76 معتقلة يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي حيث يحرمهن الاحتلال من عائلاتهن وأبنائهن".

الهلال الأحمر الفلسطيني قطاع غزة شهداء غوة طوفان الأقصى

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رمضانك مصراوي

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