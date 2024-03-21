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BBC

السيول تخرب إفطار جماعي لمجموعة من المواطنين في السعودية (فيديو)

02:47 م الخميس 21 مارس 2024

أمطار وسيول في السعودية

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مصراوي

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة من المواطنين السعوديين في البر، يكافحون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من إفطار جماعي لهم، بعدما داهمهم السيل.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد المواطنين، أثناء الاستعداد للإفطار ونصب المظلات وفرش الأرضية، وإشعال النار، لكن قبل الإفطار بعشرين دقيقة بدأت السماء تتلبد بالغيوم، والرعد يظهر فيها، ثم بدأت الأمطار تهطل بشكل بسيط.

وجرت السيول في المنطقة، تزامنًا مع هطول الأمطار بشدة، وداهم أحدها الإفطار حيث غرقت الجلسة، وسارع الصائمون إلى جمع الأواني، فيما سمع ضحكهم على هذا الموقف، ووصف أحدهم الإفطار بأنه "إفطار تاريخي".

السيول إفطار جماعي السعودية

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رمضانك مصراوي

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