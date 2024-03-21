السيول تخرب إفطار جماعي لمجموعة من المواطنين في السعودية (فيديو)

مصراوي

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة من المواطنين السعوديين في البر، يكافحون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من إفطار جماعي لهم، بعدما داهمهم السيل.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد المواطنين، أثناء الاستعداد للإفطار ونصب المظلات وفرش الأرضية، وإشعال النار، لكن قبل الإفطار بعشرين دقيقة بدأت السماء تتلبد بالغيوم، والرعد يظهر فيها، ثم بدأت الأمطار تهطل بشكل بسيط.

بدر واخوياه .. مرتبين فطورهم بأجواء جميلة ولكن تغيرت المعادلة خلال دقائق يسيرة pic.twitter.com/nTxw1995gj — عصــام الـقعيـّد (@esam5505) March 19, 2024

وجرت السيول في المنطقة، تزامنًا مع هطول الأمطار بشدة، وداهم أحدها الإفطار حيث غرقت الجلسة، وسارع الصائمون إلى جمع الأواني، فيما سمع ضحكهم على هذا الموقف، ووصف أحدهم الإفطار بأنه "إفطار تاريخي".