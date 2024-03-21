زيلينسكي يشيد بمنظومة الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت

كييف - (د ب أ)

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمنظومة الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت، بعد هجوم جوي كثيف خلال الليل على العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال زيلينسكي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، "الإرهابيون الروس ليس بحوزتهم صواريخ تستطيع تجاوز منظومة باتريوت وغيرها من المنظومات العالمية الرائدة".

ومن ناحية أخرى، دعا زيلينسكي إلى تسليم منظومات جديدة لحماية البلاد بأكملها، مضيفا أن "هذا ممكن تماما إذا أظهر شركاؤنا إرادة سياسية كافية".

وأصيب 13 شخصا بجروح في القصف خلال الليل، بحسب السلطات الأوكرانية.

وأعلنت الإدارة العسكرية في كييف عبر تليجرام أنه تم نقل أربعة من المصابين إلى المستشفى.

وذكرت تقارير أن روسيا شنت الهجوم باستخدام صواريخ كروز وكذلك صواريخ إسكندر وكينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.