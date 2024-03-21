رجال الإنقاذ الروس يحفرون نفقًا للوصول إلى عمال مناجم محاصرين

موسكو - (د ب ا)

قال ممثلو وكالة الحماية المدنية لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الخميس إن عمال الإنقاذ الروسي قاموا بحفر نفق بطول 70 مترا للوصول إلى 13 من عمال المناجم الذي حوصروا في واحد من أكبر مناجم الذهب في البلاد.

ويتردد أن عمال المناجم محاصرين على بعد 120 مترا أسفل سطح الأرض، بعد سقوط صخرة الاثنين الماضي. وقد أعاق نحو 9000 متر مكعب من الركام الدخول إلى عمال المناجم منذ وقوع الحادث في منجم بايونير للذهب في منطقة أمور، على بعد 5300 كيلومتر شرق موسكو.

وتقول السلطات إنه لا يوجد تواصل مع العمال المفقودين حتى الآن. مع ذلك، ذكرت وسائل الإعلام أنه تم إخلاء مسار فتحة التهوية. وتعمل عدة فرق إنقاذ في المنجم منذ عدة أيام.

ويعد منجم بايونير واحدا من أكبر مناجم الذهب في العالم. ووفقا لشركة بيتروبافلوفسك المشغلة للمنجم، تم استخراج 119 ألف أوقية (3370 طنا) من الذهب من المنجم خلال عام 2020.