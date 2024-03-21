هجمات الحوثيين تتسبب في توقف ميناء إيلات الإسرائيلي كليًا

(مصراوي)

توقف العمل بميناء إيلات الإسرائيلي، اليوم الخميس، بشكل كلي، على خلفية اضطراب أزمة الملاحة في البحر الأحمر لاستهداف جماعة أنصار الله الحوثي المستمر لجميع السفن المتجهة من وإلى إسرائيل.



وقال مدير عام ميناء إيلات، إنه سيتم الاضطرار إلى إقالة قرابة 50% من مجمل الموظفين في المرحلة الأولى.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد صرحوا في وقت سابق، أن نصف العمالة الموجودة في ميناء إيلات مهددة بفقدان وظائفها جراء تعرض الميناء لأزمة مالية كبيرة.

وأوضح المسؤولون، أن هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر تسببت في اضطراب ممرات الشحن عقب تحويل شركات الشحن لمسار سفنها لتفادي ضربات الحوثيين.