مسؤول أمريكي: الصين تبني ترسانة نووية لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية

مصراوي

نقلت وكالة بلومبيرج عن مسؤول عسكري أمريكي رفيع قوله، إن الصين تبني ترسانة عسكرية ونووية بشكل لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف المسؤول العسكري الأمريكي، أن جميع الدلائل تشير إلى تمسك الصين بالاستعداد لغزو تايوان بحلول عام 2027.

وفيما سبق أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنها رصدت تحليق 32 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة، وهو ثاني أعلى رقم هذا العام.

وقالت الدفاع التايوانية في بيان لها، إنه في الـ24 ساعة التي سبقت الساعة السادسة من صباح الخميس، رصدت 5 سفن تابعة للبحرية الصينية في المياه حول تايوان.

وعبرت نحو 20 طائرة "الخط الأوسط لمضيق تايوان"، بحسب ما أفادت به وزارة الدفاع.

يشار إلى أن الخط الأوسط يمثل حدودا غير رسمية لكن يتم الالتزام بها إلى حد كبير وتمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين.

وحُدد هذا الخط خلال الحرب الباردة في محاولة للفصل بين الجانبين المتخاصمين وتقليل مخاطر اندلاع اشتباكات.