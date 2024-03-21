إعلان

BBC

مسؤول أمريكي: الصين تبني ترسانة نووية لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية

12:57 م الخميس 21 مارس 2024

الصين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

مصراوي
نقلت وكالة بلومبيرج عن مسؤول عسكري أمريكي رفيع قوله، إن الصين تبني ترسانة عسكرية ونووية بشكل لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف المسؤول العسكري الأمريكي، أن جميع الدلائل تشير إلى تمسك الصين بالاستعداد لغزو تايوان بحلول عام 2027.

وفيما سبق أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنها رصدت تحليق 32 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة، وهو ثاني أعلى رقم هذا العام.

وقالت الدفاع التايوانية في بيان لها، إنه في الـ24 ساعة التي سبقت الساعة السادسة من صباح الخميس، رصدت 5 سفن تابعة للبحرية الصينية في المياه حول تايوان.

وعبرت نحو 20 طائرة "الخط الأوسط لمضيق تايوان"، بحسب ما أفادت به وزارة الدفاع.

يشار إلى أن الخط الأوسط يمثل حدودا غير رسمية لكن يتم الالتزام بها إلى حد كبير وتمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين.

وحُدد هذا الخط خلال الحرب الباردة في محاولة للفصل بين الجانبين المتخاصمين وتقليل مخاطر اندلاع اشتباكات.

الصين ترسانة نووية الحرب العالمية الثانية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أمريكا تتقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* بث مباشر.. السيسي والسيدة قرينته يشهدان حفل تكريم المرأة المصرية
* "الهاكرز طلبوا 5 ملايين دولار".. تفاصيل اختراق صيدليات العزبي (خاص)
هل موسيقى "العتاولة" مقتبسة من مسلسل إسرائيلي؟ ناقد موسيقي يجيب