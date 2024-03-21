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BBC

البرلمان التشيكي: روسيا تمثل أكبر تهديد أمني للبلاد

12:51 م الخميس 21 مارس 2024

البرلمان التشيكي

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براغ - (د ب ا)

أعلن البرلمان التشيكي أن روسيا تمثل أكبر تهديد أمني للبلاد، وذلك في قرار تم تبنيه في وقت متأخر من أمس الأربعاء.

وينص القرار على أن "النظام الإرهابي في روسيا" يسعى لتوسيع نطاق نفوذه في أوكرانيا ودول أوروبية أخرى، وهو يرتكب جرائم حرب لتحقيق ذلك.

وأضاف القرار أنه لذلك من المهم الاستمرار في مساعدة أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي.

وأوضح القرار أنه " من ناحية أخرى، فإن وقف إمدادات المعدات العسكرية من شأنه أن يؤدي لاحتلال وتدمير أوكرانيا على يد النظام الروسي الإرهابي".

ويذكر أن جمهورية التشيك، العضوة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي قامت حتى الآن بتزويد جمهورية التشيك بدبابات ومروحيات مقاتلة ومنصات صواريخ متعددة الإطلاق.

وأيد القرار 84 نائبا من الائتلاف الليبرالي-المحافظ برئاسة رئيس الوزراء بيتر فيالا. وعارض القرار 17 نائبا، وامتنع 42 نائبا عن التصويت.

وكانت براغ قد دشنت مؤخرا مبادرة لشراء 800 ألف قذيفة مدفعية من أجل أوكرانيا من دول خارج الاتحاد الأوروبي. وتريد ألمانيا وفرنسا وكندا المساعدة في المبادرة ماليا.

البرلمان التشيكي روسيا أوكرانيا جرائم حرب

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