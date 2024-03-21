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BBC

الخارجية الأمريكية: بلينكن والسيسي بحثا المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار بغزة

12:50 م الخميس 21 مارس 2024

السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أن بلينكن والسيسي ناقشا المفاوضات للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لـ6 أسابيع على الأقل والإفراج عن جميع الأسرى.

بدورها قالت الرئاسة المصرية، إن السيسي أكد لدى لقائه بلينكن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وحذر السيسي من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة التحرك العاجل لإدخال كميات كافية من المساعدات إلى قطاع غزة.

كما شدد الرئيس على ضرورة فتح آفاق مسار سياسي من خلال عمل مكثف لتفعيل حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.

السيسي أنتوني بلينكن وقف إطلاق النار بغزة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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