إعلام عبري: المفاوضات الجارية للتوصل إلى هدنة في غزة غير جيدة

(مصراوي)

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن مسؤول إسرائيلي لم تفصح عن اسمه، أن إسرائيلي تنتظر رد حركة المقاومة الإسلامية حماس على الاقتراح الذي طرحه الوفد الإسرائيلي في محادثات الهدنة بقطر.

وحذر المسؤول الإسرائيلي، من تمسك حركة حماس بموقفها الحالي في المفاوضات الجارية، قائلًا إن "الأمر سيكون تضييعًا للوقت".

ووصف المسؤول الإسرائيلي، المؤشرات الحالية عن المفاوضات الجارية بـ "غير الجيدة"، معربًا عن أمله في التوصل إلى حل.

وكان مصدر عربي مطلع على المفاوضات الجارية، قد صرح لوكالة أنباء العالم العربي، أن اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل من خلال الوسطاء ليس وشيكًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود تقدم بطئ.

كما قال المصدر الذي لم تفصح الوكالة عن اسمه، إن حركة حماس تبدي مرونة خلال المفاوضات الجارية.

