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BBC

مسلحون ينفذون هجوما مميتا بالقرب من ميناء في باكستان تموله الصين

12:23 م الخميس 21 مارس 2024

الجيش الباكستاني

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إسلام آباد - (د ب ا)

أعلن الجيش الباكستاني أن القوات الباكستانية التي تقوم بحراسة مجمع في مدينة جوادار قتلت ثمانية مسلحين أثناء محاولتهم اقتحام المجمع مساء أمس الأربعاء.

وجاء في بيان أمس أن ما لا يقل عن جنديين قتلا في اشتباك استمر عدة ساعات.

ويشار إلى أن ميناء جوادار العميق تموله الصين وفقا لمبادرة الحزام والطريق، التي تعد مشروعا عالميا للبنية التحتية برئاسة الرئيس الصيني شي جين بينج.

وقال مسؤول استخباراتي، لم يرغب في نشر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) "نحن ننشر المزيد من القوات والموارد في جوادار. لا نستطيع أن ندع أي شخص يهاجم المصالح الصينية. هذا أمر مهم لانتعاشنا الاقتصادي".

وتشرف بكين على مشروع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني بقيمة 60 مليار دولار للربط بين منطقة شينجيانج في أقصى غرب الصين وبحر العرب.

ويشار إلى أنه يتم بناء شبكة كبيرة من الطرق السريعة والسكك الحديدية في أنحاء باكستان لمساعدة بكين على الوصول للأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وتعارض عدة جماعات متمردة في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان المشروع الصيني، حيث تصفه بأداة لاستغلال موارد باكستان وأراضيها.

وأعلن جيش تحرير بلوشستان، وهو أحد الجماعات المتمردة، مسؤوليته عن هجوم أمس.

الجيش الباكستاني باكستان الصين مدينة جوادار

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