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BBC

تعيين لويس مونتينيجرو رئيسا جديدا للوزراء في البرتغال

11:13 ص الخميس 21 مارس 2024

الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا

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لشبونة - (د ب أ)

عين الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا السياسي المحافظ لويس مونتينيجرو رئيسا جديدا للوزراء، بعد 11 يوما من إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأعلن مكتب الرئيس في لشبونة التعيين اليوم الخميس.

وحصل التحالف الديمقراطي من يمين الوسط الذي ينتمي إليه مونتينيجرو على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات وتفوق بفارق ضئيل على الاشتراكيين الذين ظلوا في السلطة لمدة ثماني سنوات.

وبعد فرز جميع الأصوات تقريبا، بما في ذلك الأصوات من الخارج، فاز المحافظون بنحو ثلث مقاعد البرلمان البالغ عددها 230 مقعدا.

وكان الفائز الأكبر في الانتخابات أندريه فينتورا من حزب تشيجا (كفى) اليميني المتطرف، الذي ضاعف عدد مقاعده بأكثر من أربعة أضعاف.

وبما أن مونتينيجرو وصف تشيجا بأنه حزب "كاره للأجانب" و"عنصري" ونفى مرارا أي تعاون مع الشعبويين، فمن المرجح أن يكون الحكم صعبا للغاية بالنسبة له.

وبصفته رئيسا للوزراء، يتعين عليه الآن تقديم برنامج حكومته إلى البرلمان. وإذا لم يحصل على أغلبية لهذا ، فسيتعين إجراء انتخابات جديدة.

ويعتبر تشكيل "تحالف كبير" بين المحافظين والاشتراكيين غير وارد في البرتغال. وكما هو الحال في إسبانيا المجاورة، تفصل بين الحزبين الرئيسيين خلافات تبدو مستعصية على التجاوز.

مارسيلو ريبيلو دي سوزا الرئيس البرتغالي لويس مونتينيجرو البرتغال

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